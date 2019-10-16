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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Знакомая не возвращает пенсионеру 15 млн руб., которые он давал ей на "карманные расходы"

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Знакомая не возвращает пенсионеру 15 млн руб., которые он давал ей на "карманные расходы"
фото: pixabay.com

В полицию поступило сообщение от пенсионера, который заявил о том, что одолжил своей знакомой более 15 миллионов рублей, но так и не получил их обратно. По его словам, женщина не возвращает деньги около двух лет.

"Пенсионер 1963 г., проживающий в Хамовниках, заявил в полицию, что осенью 2017 г. познакомился с москвичкой. Через некоторое время она стала периодически просить у него денег. В итоге за два года он передал ей 15,3 млн руб., но она их так и не вернула", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

В ведомстве добавили, что проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.

БА

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