Хабаровских рыбаков эвакуировали с острова Оборский

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16 октября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В краевое МЧС поступило сообщение о необходимости эвакуации двух мужчин с острова Оборский на Амуре. Рыбакам не хватило бензина в моторной лодке, чтобы самостоятельно добраться до большой земли.

Спасатели на катере БЛ-820 направились на спасение дальневосточников. Поиски были осложнены ухудшившейся погодой – сильным ветрам и большими волнами на реке.

Спасатели признаются, чт это далеко не первый случай, когда из-за неисправности плавсредства приходится эвакуировать людей. Тем временем, все ближе подходит срок завершения навигации на Амуре. В 2019 году он назначен на 27 октября. 28 октября рейсы выполняться уже не будут.

А вот международное сообщение – рейсы Хабаровск-Фуюань – будут совершаться до 30 октября.