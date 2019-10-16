Жительницу Омска ударило током в магазине светильников

Жительницу Омска в минувший вторник, 15 октября, ударило током в одном из магазинов светильников. Согласно последней информации источников, после случившегося пострадавшая попала в больницу.

Инцидент произошел в торговом центре на бульваре Архитекторов, 37. 34-летнюю женщину ударило током, когда она выбирала светильник. Врачи выявили у нее электротравму. К настоящему моменту данных о ее состоянии не поступало, передает РИА "Новости".

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Будут установлены все причины и обстоятельства происшествия. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.