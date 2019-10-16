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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В Москве пенсионерка убила мужа ножом

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве пенсионерка убила мужа ножом
фото: pixabay.com

Стало известно о задержании сотрудниками полиции пожилой женщины, которая подозревается в убийстве своего супруга в квартире на востоке Москвы. Инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.

"Утром 14 октября пенсионерка 1959 г. рождения сообщила в полицию, что обнаружила в квартире в Напольном проезде труп мужа", - сообщили в правоохранительных органах АГН "Москва".

В ведомств добавили, что приехавшие на место происшествия следователи выяснили, что безработного мужчину 1971 г. рождения убили ножом двумя часами ранее. Главной подозреваемой стала супруга. Позже выяснилось, что в ходе конфликта женщина умышленно ударила мужчину ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

БА

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