В Москве пенсионерка убила мужа ножом

//Происшествия 13+

16 октября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о задержании сотрудниками полиции пожилой женщины, которая подозревается в убийстве своего супруга в квартире на востоке Москвы. Инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.

"Утром 14 октября пенсионерка 1959 г. рождения сообщила в полицию, что обнаружила в квартире в Напольном проезде труп мужа", - сообщили в правоохранительных органах АГН "Москва".

В ведомств добавили, что приехавшие на место происшествия следователи выяснили, что безработного мужчину 1971 г. рождения убили ножом двумя часами ранее. Главной подозреваемой стала супруга. Позже выяснилось, что в ходе конфликта женщина умышленно ударила мужчину ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".