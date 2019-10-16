В МВД рассказали подробности ДТП со сбитым насмерть 6-летним мальчиком

//Происшествия 13+

16 октября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

В пресс-службе МВД сообщили, что майор полиции, который 13 июля насмерть сбил 6-летнего мальчика в селе Буйское Уржумского района Кировской области, не мог предотвратить аварию.

В крови сбитого насмерть полицейским маленького мальчика обнаружили алкоголь

"Установлено, что сотрудник, находясь в очередном отпуске, на личном автомобиле двигался по главной дороге села без нарушений правил дорожного движения. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. В результате столкновения ехавший на велосипеде 6-летний мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался", - передаёт слова пресс-службы РИА Новости.

По данным проверки, в крови полицейского алкоголя не обнаружено. В ведомстве отметили, что привлечение его к дисциплинарной ответственности будет принято после принятия процессуального решения по уголовному делу. Сейчас майор продолжает исполнять свои обязанности в должности полицейского.

Ранее сообщалось, что в крови ребёнка обнаружен этанол - 0,51 промилле.