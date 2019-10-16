В одном из гаражей Оренбурга обнаружили более четырех тысяч черепах

В одном из гаражей Оренбурга были обнаружены более четырех тысяч черепах, которые были незаконно привезены из Казахстана. Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Данный вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", он занесен в Красную книгу РФ.

Сотрудники полиции при участии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых – ими оказались гражданин России и уроженка одной из стран Центральной Азии. Мужчина находится под домашним арестом, а женщина была заключена под стражу, передает РИА "Новости".

Черепах временно разместили в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.