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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В одном из гаражей Оренбурга обнаружили более четырех тысяч черепах

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

В одном из гаражей Оренбурга обнаружили более четырех тысяч черепах
черепаха, pixabay.com
В одном из гаражей Оренбурга были обнаружены более четырех тысяч черепах, которые были незаконно привезены из Казахстана. Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Данный вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", он занесен в Красную книгу РФ. 
 
Сотрудники полиции при участии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых – ими оказались гражданин России и уроженка одной из стран Центральной Азии. Мужчина находится под домашним арестом, а женщина была заключена под стражу, передает РИА "Новости".
 
Черепах временно разместили в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.
ЕТ

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