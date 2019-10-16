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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В крови сбитого насмерть полицейским маленького мальчика обнаружили алкоголь

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

В крови сбитого насмерть полицейским маленького мальчика обнаружили алкоголь
фото: сотрудник ДПС, сайт ГИБДД РФ

В крови сбитого 6-летнего мальчика в селе Буйское Уржумского района Кировской области обнаружили алкоголь. Известно, что трагедия произошла 13 июля, юного велосипедиста насмерть сбил на иномарке майор полиции, пишет kp.ru.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, в крови мальчика обнаружили этанол - 0,51 промилле. Однако откуда в организме ребёнка появился алкоголь остаётся неизвестным.

По словам адвоката пострадавшей стороны, наличие в крови этанола никак не повлияет на ход расследования дела или квалификацию действий водителя. На вопрос, почему полицейский, сбивший мальчика, до сих пор остаётся на своей должности.  Нет ничего противоправного, ответил юрист.

"Решение вопроса о виновности или невиновности человека принимает суд ... Если же его сейчас попросят покинуть должность, а потом окажется, что он невиновен, то можно наказывать начальство за незаконное увольнение", - пояснил он.

БА

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