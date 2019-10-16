Самолет А-330 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал в Москву из Дели, утром в среду, 16 октября, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Представитель аэропорта столицы Узбекистана отметил, что незапланированная посадка была совершена в 7.19 по местному времени (5.19 по Москве).