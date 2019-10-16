Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Самолет "Аэрофлота", летевший в Москву из Дели, совершил вынужденную посадку в Ташкенте

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет "Аэрофлота", летевший в Москву из Дели, совершил вынужденную посадку в Ташкенте
крыло самолета, pixabay.com
Самолет А-330 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал в Москву из Дели, утром в среду, 16 октября, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
 
Представитель аэропорта столицы Узбекистана отметил, что незапланированная посадка была совершена в 7.19 по местному времени (5.19 по Москве).
 
Борт встретила медицинская бригада. Врачи осмотрели пассажира. В настоящий момент решается вопрос о госпитализации человека, передает сегодня РИА "Новости". Самолет отправится в Москву по готовности, уточнили в авиагавани.
ЕТ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…

//новости ан

Владимир Махлай – недооцененная фигура в криминальной истории современной России. Захватив химический комбинат «Тольяттиазот», он строил свою многомиллиардную империю…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан