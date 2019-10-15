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15 октября 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Архангельске жители микрорайона Цигломень самостоятельно поймали предполагаемого маньяка и устроили над ним самосуд, пока дожидались приезда сотрудников полиции.

Отмечается, что трое местных жителей вывели 35-летнего мужчину из квартиры на улицу, привязали к столбу, а затем избили. Горожане уверены, что местные активисты поймали маньяка, который нападал на женщин и детей, грабил и избивал их.

«Женщины предложили мужчинам в свободное время по вечерам патрулировать поселочную территорию», - рассказала местная жительница. Она подчеркнула, что отсутствие в районе правоохранительных органов «последней каплей, за которым последовал самосуд», передаёт РенТВ.