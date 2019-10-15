В Ярославле пенсионеры подрались из-за просроченных продуктов

//Происшествия 13+

15 октября 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Интернет попало видео, на котором снята драка пенсионеров из Ярославля. Сказано, что причиной конфликта стали продукты, выброшенные на помойку из ближайшего супермаркета.

Автор видео отметил, что сначала не сразу понял, что происходит. По его словам, пенсионеры собрались возле мусорного контейнера, куда свозились отходы из местных продуктовых магазинов, передаёт 76.Ru.

«Сначала не поняли, что за возня. Даже драка была. Оказалось, вывезли контейнер с просроченными продуктами из супермаркета через дорогу. В толпе — бабушки и дедушки, нужда заставила», - добавили в комментариях.