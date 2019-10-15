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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В Рязани вместо воды из крана полилась горючая жидкость

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Рязани вместо воды из крана полилась горючая жидкость
Фото: pixabay.com

Жители одного из домов в Рязани опубликовали в соцсети видео, на котором продемонстрировали, что случилось с водопроводной водой после замены труб местным «Водоканалом».

В ролике видно, как жительница дома 39 по 10-й линии набирает в ложку воду из-под крана, а затем подносит её к огню. Вместо того, чтобы испариться, жидкость начала гореть. «Лучше бы лился спирт. Ребята, это не смешно. Спасибо нашему «Водоканалу», - прокомментировала происходящее женщина.

После появления видео сотрудники «Водоканала» произвели контрольный забор водопроводной воды, передаёт Мир24. Специалисты заявили, что визуально не обнаружили посторонних примесей, а также не почувствовали запаха бензина, о котором заявила женщина. Отмечается, что от других жильцов жалоб пока не поступало.

АБ

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