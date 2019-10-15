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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

ТЦ эвакуировали в Санкт-Петербурге

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

ТЦ эвакуировали в Санкт-Петербурге
фото: pixabay.com

Во вторник, 15 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге был эвакуирован торговый центр. Согласно последней информации, происшествие случилось в здании, расположенном на севере города.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что инцидент произошел в торгово-развлекательном комплексе под названием "Сити Молл".

Как уточняет "Росбалт", посетителей и работников ТЦ около 12.10 экстренно вывели из помещений по тревоге. В настоящий момент на месте работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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