ТЦ эвакуировали в Санкт-Петербурге

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15 октября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во вторник, 15 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге был эвакуирован торговый центр. Согласно последней информации, происшествие случилось в здании, расположенном на севере города.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что инцидент произошел в торгово-развлекательном комплексе под названием "Сити Молл".

Как уточняет "Росбалт", посетителей и работников ТЦ около 12.10 экстренно вывели из помещений по тревоге. В настоящий момент на месте работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.