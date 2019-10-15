При пожаре в Санкт-Петербурге погиб человек

//Происшествия 13+

15 октября 2019, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Утром во вторник, 15 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание в квартире. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб человек.

Происшествие случилось на Светлановском проспекте Северной Столицы. В региональном управлении МЧС уточнили, что возгорание было зафиксировано в трехкомнатной квартире. Кроме того, в помещении наблюдалось сильное задымление, передает "Росбалт".

Известно, что пострадала женщина – она была госпитализирована. Кроме того, под завалами было найдено тело мужчины.