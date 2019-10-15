//Происшествия 13+
На Урале нашли тело молодой матери, которая уехала продавать машину и пропала
15 октября 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
15 октября 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские националисты выдвинули ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому по Донбассу. Требования ультраправых озвучил их лидер Андрей Билецкий, сообщают…
Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье сделал важное заявление. По его словам, новая "Северная доктрина" Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы лишить Россию…
В мире
Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.
Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…
Является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
Внезапно нагрянувшие на Центральную Россию холода заставили вспомнить…
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У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
В Совете Федерации обозначили ключевые шаги, которые необходимо предпринять для прекращения войны в Донбассе. По данному вопросу высказался…
В интернете озвучили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделал Орасио Вильегас, мистик из Португалии. Соответствующая публикация появилась…
Специалисты назвали ранние сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в посте…
Ассоциация молодых врачей Латвии готова к протестам из-за недостаточного финансирования. Латвийское здравоохранение переживает сложные времена: отток…
Таинственным возлюбленным Юлии Барановской оказался известный певец
По подозрению в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продавшей свой автомобиль, в Челябинске задержаны три человека. Один из них – уроженец Таджикистана…
Во вторник стало известно, что власти Сирии и Ливана уже второй день пытаются укротить мощные лесные пожары, которые в настоящий момент стремительно распространяются…
СМИ во вторник, 15 октября, сообщают, что у переговорщиков из Евросоюза и Великобритании есть время до конца дня, чтобы согласовать текст новых предложений по выходу…
Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский…
В Минске задержана гражданка России Анна Богачева. Поводом для задержания стал запрос американского минюста в рамках расследования «дела о вмешательстве в выборы»…
Во вторник, 15 октября, в турецкой Анталье перевернулся автобус, который перевозил туристов. Согласно последней информации, в ходе аварии пострадали четыре человека…
Врач-диетолог Елена Соломатина не сомневается, что с приходом холодов людям хочется поесть посытнее, и они, забыв обо всех диетах начинают налегать на калорийную еду,…
В мире
Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…
Если киевские власти откажутся выполнять минские договоренности, Российская Федерация начнет операцию по принуждению к миру. С соответствующим прогнозом выступил…
Известная российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которую обвиняют в хранении и употреблении наркотических веществ, может угодить…
Жаркое из блогов
Агенту Дональду явно понравились исторические аналогии и после обвинения курдов в том, что они не помогали США во время высадки в Нормандии, Трамп предложил курдам искать…
Василий Вакуленко или рэпер Баста стал владельцем собственного футбольного клуба. Конечно, он не Абрамович и британский «Челси» ему не по карману, но вот на ФК…
Актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками радостью за своего восьмилетнего сына Семена. Бледанс опубликовала в Instagram фото и видео и написала, что Семен…
Происшествия
Во вторник, 15 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге был эвакуирован торговый центр. Согласно последней информации, происшествие случилось в здании…
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…
Утром во вторник, 15 октября, стало известно, что в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет. Соответствующую информацию ранее сегодня…
Общество
Первого человека, который вышел в открытый космос, Алексея Леонова провожают в последний путь. Алексей Леонов скончался 11 октября. С Леоновым начали прощаться в 11…
Происшествия
Утром во вторник, 15 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание в квартире. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате…
Эксперты в области здравоохранения рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы снизить давление без таблеток. Соответствующая информация содержится в материале…
Казанский блогер залез в аквариум с живой рыбой. Происходящее он снял на видео, которое потом опубликовал в социальных сетях.
Политика
Президент Российской Федерации Владимир Путин утром во вторник, 15 октября, прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Накануне российский лидер…
Общество
В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…
Под воздействием других космических тел на Земле произойдут катастрофы, что приведет к уничтожению крупнейших городов, спрогнозировал исследователь-энтузиаст…
В последнее время латвийскую национальную компанию airBaltic и аэропорт «Рига» преследуют неудачи: рейсы отменяют, людей не пускают в самолет, люди жалуются на огромные…
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 15 октября, заявил, что пакет санкций, введенный США против Турции…
Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня", актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили информацию о ее болезни. Ранее близкие знаменитости не комментировали данные…
Общество
Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…
На Урале нашли тело молодой матери Ксении Каторгиной, которая пять дней назад уехала продавать свою иномарку и пропала. Об этом во вторник сообщил глава поискового отряда…
В минувший понедельник, 14 октября, на Ленинском проспекте в Москве грабители похитили у мужчины на иномарке сумку. Согласно данным пресс-службы столичного главка полиции…
Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отличается тем, что никогда не забывает поздравить своих друзей со знаменательными событиями. Сегодня, 15 октября, 42 года…
По следам слухов о своей досрочной отставке губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал "Аргументам недели", в чём причина столь пристального внимания к его…
Президент России Владимир Путин заявил, что на развитие цифровой экономики и создание программ по искусственному интеллекту будет выделено в ближайшее время 90 миллиардов…
Общество
Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…
Происшествия
На Московской кольцевой автодороге на северо-востоке столицы во вторник, 15 октября, столкнулись четыре автомобиля. Соответствующую информацию сегодня предоставили…
В минувший понедельник, 14 октября, герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Пакистан. Наряд, который выбрала для прибытия в страну жена принца Уильяма, покорил…
В аэропорту "Шереметьево" 6 сотрудников уволены после скандала с мужчиной - пассажиром, который спокойно прошел все системы досмотра с травматическим пистолетом в ручной…
Раскрыт вероятный «план Б» президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу, о наличии которого глава государства заявил некоторое время назад. Соответствующая…
Специалисты Роспотребнадзора во вторник, 15 октября, сообщили, что ежегодно почти полтора миллиона детей по всему миру умирают от инфекций, заражение которыми можно было…
Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…
Годовалый сын всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина Сергей впервые побывал на папиной игре. Жена спортсмена Анастасия решила сделать своему любимому сюрприз…
Россияне в рамках опроса назвали самые, на их взгляд, скучные профессии. 8 процентов опрошенных заявили, что любая работа будет неинтересной, если человеку она не…
Мужчина и женщина потеряли ребенка, который родился недоношенным, на похоронах девочки обнаружили в могиле заживо закопанного младенца. Ребенок лежал в горшке и еле…
Житель Москвы заподозрил свою домработницу в краже крупной суммы денег. Согласно последней информации осведомленных источников, из столичной квартиры были похищены…
Специалисты в сфере здравоохранения обозначили необычные симптомы, которые указывают на наличие проблем с сердцем и сосудами. Данной теме посвящен материал, который…
В Испании город Барселона охвачен протестами. После того, как Верховный суд королевства вынес приговор политикам, которые выступали за независимость Каталонии, в городе…
«Война» между Россией и Украиной должна завершиться «освобождением» Крымского полуострова. С таким заявлением выступил Рефат Чубаров, глава Меджлиса (запрещенная в РФ…
Шоу-бизнес
В СМИ во вторник, 15 октября, появилась информация о том, что девушка Бари Алибасова-младшего сбежала в Калининград после того, как молодой мужчина не менее 26 раз ударил…