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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На Урале нашли тело молодой матери, которая уехала продавать машину и пропала

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

На Урале нашли тело молодой матери, которая уехала продавать машину и пропала
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На Урале нашли тело молодой матери Ксении Каторгиной, которая пять дней назад уехала продавать свою иномарку и пропала. Об этом во вторник сообщил глава поискового отряда "Прорыв" Николай Волков.
 
В Екатеринбурге четыре дня ищут молодую мать, которая поехала продавать машину и пропала

В Екатеринбурге четыре дня ищут молодую мать, которая поехала продавать машину и пропала

 
Ранее по факту исчезновения молодой женщины СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Автомобиль, который поехала продавать жительница Екатеринбурга, был впоследствии найден у перекупщиков.
 
В пресс-службе ГУ МВД уже подтвердили факт обнаружения тела. В региональном главке МВД и СУСК РФ по Свердловской области от комментариев пока отказываются, сообщает сегодня РИА "Новости". Обстоятельства гибели Ксении устанавливают специалисты.
ЕТ

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