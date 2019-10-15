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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Грабители похитили у мужчины на иномарке шесть миллионов рублей

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Грабители похитили у мужчины на иномарке шесть миллионов рублей
фото: pixabay.com
В минувший понедельник, 14 октября, на Ленинском проспекте в Москве грабители похитили у мужчины на иномарке сумку. Согласно данным пресс-службы столичного главка полиции, в ней находились 6 млн руб.
 
Накануне сообщалось, что в Москве произошло разбойное нападение со стрельбой. Злоумышленники на трех машинах перекрыли дорогу водителю иномарки, совершили несколько выстрелов в воздух, нанесли мужчине побои, а затем забрали у своей "жертвы" сумку с наличными, передает РИА "Новости".
 
Установлено, что преступники были в масках. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
ЕТ

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