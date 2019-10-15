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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Четыре машины столкнулись на МКАД

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре машины столкнулись на МКАД
фото: Valery Lukyanov/Russian Look
На Московской кольцевой автодороге на северо-востоке столицы во вторник, 15 октября, столкнулись четыре автомобиля. Соответствующую информацию предоставили в экстренных службах города.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 94-го километра МКАД – столкнулись четыре иномарки, передает сегодня РИА "Новости".
 
Один из пострадавших оказался зажат в салоне своего автомобиля. Еще три человека в ходе аварии получили травмы и ушибы различной степени тяжести. В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
ЕТ

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