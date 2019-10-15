Четыре машины столкнулись на МКАД

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 94-го километра МКАД – столкнулись четыре иномарки, передает сегодня РИА "Новости".

Один из пострадавших оказался зажат в салоне своего автомобиля. Еще три человека в ходе аварии получили травмы и ушибы различной степени тяжести. В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.