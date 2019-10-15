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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Москвич заподозрил свою домработницу в краже 5,2 млн рублей

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Москвич заподозрил свою домработницу в краже 5,2 млн рублей
фото: pixabay.com

Житель Москвы заподозрил свою домработницу в краже крупной суммы денег. Согласно последней информации осведомленных источников, из столичной квартиры были похищены 5,2 миллиона рублей наличными.

Об этом во вторник, 15 октября, сообщили сотрудники ГУ МВД России по городу, которые отметили, что по факту случившегося проводится проверка.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", в минувший понедельник в правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил, что у него украли крупную сумму. Гражданин полагает, что наличные забрала женщина, которая убиралась в квартире.

ЕТ

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