В Прикамье дорогу размыло через два месяца после ремонта

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15 октября 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Оханском районе Пермского края дорогу размыло всего лишь через два месяца после ремонта. Местные жители утверждают, что им каждый день приходится ходить едва ли не по колено "в вязкой жиже".

На фотографиях, которые опубликовал во вторник, 15 октября, портал URA.RU, можно увидеть дорогу, похожую на проселочную. Она вся покрыта грязью, поэтому нельзя сказать, что на ней когда-то был асфальт.

На сайте госзакупок уточняется, что минувшим летом администрация Оханского района объявила аукцион на строительство местных дорог, оценив проведение таких работ в девять миллионов рублей.