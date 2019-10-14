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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Волгограде сотрудник ТЦ получил 2,5 года условно за оригинальный способ уйти с работы

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде сотрудник ТЦ получил 2,5 года условно за оригинальный способ уйти с работы
Фото: соцсети

В Волгограде работник торгового центра придумал оригинальный способ уйти с работы домой пораньше. Креативного лентяя суд приговорил к 2,5 годам условно.

В конце рабочего дня мужчина зашел в соседний магазин электроники и сообщил о якобы заложенной в ТЦ бомбе. После этого прибывшие на место вызова сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания всех людей, а нерадивый работник смог с чистой совестью отправиться домой пораньше, передаёт РенТВ.

Вычислить хулигана удалось после второго такого случая. Мужчина признался, что поругался с девушкой, а потому решил во что бы то ни стало увидеться с ней как можно раньше. Суд порывы мужчины не оценил и приговорил его к 2,5 годам условно.

АБ

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