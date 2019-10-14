В Дагестане несколько человек заболели сибирской язвой

//Происшествия 13+

14 октября 2019, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Дагестане врачи опасаются вспышки сибирской язвы. Известно, что в регионе есть несколько заболевших с признаками опасной инфекции. Случаи заражения были обнаружены в Новолакском районе.

Госпитализированы несколько человек с признаками кожной формы заболевания. У каждого из них характерные симптомы проявились на руках. Предполагается, что сибирская язва могла распространиться после забоя крупного рогатого скота, передаёт Пятый канал.

На данный момент точное количество пострадавших остается неизвестным. Обстоятельства заражения людей выясняются.