В Воронеже школьников накормили крупой с насекомыми

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14 октября 2019, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Воронеже учащихся одной из школ кормили крупами, в которых обнаружили насекомых и их личинки. Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения при организации питания школьников.

В Советском районе Воронежа в одной из школ возбудили шесть уголовных дел из-за некачественного хранения продуктов, предназначенных для детского питания, передаёт РИА Новости.

«Так, при исследовании продукции в школах района выявлена зараженность крупы насекомыми, а также их личинками. Этикетки на вскрытой продукции прикреплялись работниками металлическими скобами, что создавало угрозу попадания металлических предметов в пищу», - рассказали в прокуратуре города.