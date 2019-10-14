В Воронеже школьников накормили крупой с насекомыми

В Воронеже учащихся одной из школ кормили крупами, в которых обнаружили насекомых и их личинки. Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения при организации питания школьников.
В Советском районе Воронежа в одной из школ возбудили шесть уголовных дел из-за некачественного хранения продуктов, предназначенных для детского питания, передаёт РИА Новости.
«Так, при исследовании продукции в школах района выявлена зараженность крупы насекомыми, а также их личинками. Этикетки на вскрытой продукции прикреплялись работниками металлическими скобами, что создавало угрозу попадания металлических предметов в пищу», - рассказали в прокуратуре города.