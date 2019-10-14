Мужчина убил супругу на глазах у своих детей

В понедельник, 14 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По словам местных жителей, мужчина убил женщину на глазах у детей.
Инцидент произошёл в Чите.
В Следственном комитете по Забайкальскому краю сообщили, что на месте происшествия найдена 34-летняя женщина с порезами на горле. В ведомстве уточнили, что между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанёс несколько ударов ножом. Женщина скончалась от полученных травм, передаёт РЕН ТВ.
Разыскивается 46-летний муж погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Видео с места происшествия.