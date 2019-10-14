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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Мужчина убил супругу на глазах у своих детей

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина убил супругу на глазах у своих детей
фото: сайт МВД РФ

В понедельник, 14 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По словам местных жителей, мужчина убил женщину на глазах у детей.

Инцидент произошёл в Чите.

В Следственном комитете по Забайкальскому краю сообщили, что на месте происшествия найдена 34-летняя женщина с порезами на горле. В ведомстве уточнили, что между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанёс несколько ударов ножом. Женщина скончалась от полученных травм, передаёт РЕН ТВ.

Разыскивается 46-летний муж погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Видео с места происшествия. 

БА

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