Ребенок в Кузбассе полгода ходил с кистью для рисования в голове

В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове. Долгое время ребенка ничто не беспокоило, но недавно врачам пришлось провести операцию по извлечению инородного предмета.



В областной детской клинической больнице уточнили, что примерно шесть месяцев назад девочка держала во рту кисть и упала. Рукоять вытащили, а металлическая часть, очевидно, прошла в глотку и застряла в тканях. В какой-то момент из слухового прохода ребенка началось гноетечение. Лоры осмотрели пациентку и отправили ее на КТ. На снимках было отчетливо видно, что в голове девочки находится кисточка.