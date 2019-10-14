В областной детской клинической больнице уточнили, что примерно шесть месяцев назад девочка держала во рту кисть и упала. Рукоять вытащили, а металлическая часть, очевидно, прошла в глотку и застряла в тканях. В какой-то момент из слухового прохода ребенка началось гноетечение. Лоры осмотрели пациентку и отправили ее на КТ. На снимках было отчетливо видно, что в голове девочки находится кисточка.
//Происшествия 13+
Ребенок в Кузбассе полгода ходил с кистью для рисования в голове
14 октября 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В областной детской клинической больнице уточнили, что примерно шесть месяцев назад девочка держала во рту кисть и упала. Рукоять вытащили, а металлическая часть, очевидно, прошла в глотку и застряла в тканях. В какой-то момент из слухового прохода ребенка началось гноетечение. Лоры осмотрели пациентку и отправили ее на КТ. На снимках было отчетливо видно, что в голове девочки находится кисточка.