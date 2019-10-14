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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Ребенок в Кузбассе полгода ходил с кистью для рисования в голове

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ребенок в Кузбассе полгода ходил с кистью для рисования в голове
фото: pixabay.com
В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове. Долгое время ребенка ничто не беспокоило, но недавно врачам пришлось провести операцию по извлечению инородного предмета.

В областной детской клинической больнице уточнили, что примерно шесть месяцев назад девочка держала во рту кисть и упала. Рукоять вытащили, а металлическая часть, очевидно, прошла в глотку и застряла в тканях. В какой-то момент из слухового прохода ребенка началось гноетечение. Лоры осмотрели пациентку и отправили ее на КТ. На снимках было отчетливо видно, что в голове девочки находится кисточка.
 
Как сообщает РИА "Новости", операция по извлечению предмета длилась около получаса, она проходила под наркозом. Состояние ребенка удовлетворительное.
ЕТ

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