Глава Абакана Булакин погиб в ДТП

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14 октября 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Telegram / Хакасский Инсайдер

В понедельник, 14 октября, при трагических обстоятельствах погиб глава Абакана Николай Булакин. Известно, что политик попал в аварию в Минусинском районе Красноярского края.

Согласно источнику, водитель не справился с управлением автомобиля, в котором находился Булакин. В результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево, передаёт РЕН ТВ.

От полученных травм градоначальник скончался на месте.

В правительстве Хакасии подтвердили гибель Николая Булакина и выразили глубокие соболезнования его родными и близким.

"От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина", - говорится в сообщении пресс-службы.