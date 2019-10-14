Глава Абакана Булакин погиб в ДТП

В понедельник, 14 октября, при трагических обстоятельствах погиб глава Абакана Николай Булакин. Известно, что политик попал в аварию в Минусинском районе Красноярского края.
Согласно источнику, водитель не справился с управлением автомобиля, в котором находился Булакин. В результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево, передаёт РЕН ТВ.
От полученных травм градоначальник скончался на месте.
В правительстве Хакасии подтвердили гибель Николая Булакина и выразили глубокие соболезнования его родными и близким.
"От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина", - говорится в сообщении пресс-службы.