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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Потушен пожар на станции московского метро "Выставочная"

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Потушен пожар на станции московского метро "Выставочная"
фото: pixabay.com
Днем в понедельник, 14 октября, стало известно, что пожар на станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена удалось потушить. Возгорание было зафиксировано в подсобном помещении.
 
Источник: со станции метро "Выставочная" в Москве из-за задымления эвакуируют пассажиров

Источник: со станции метро "Выставочная" в Москве из-за задымления эвакуируют пассажиров

 
Представитель экстренных служб столицы подчеркнул, что пламя к настоящему моменту полностью ликвидировано. Сейчас проводится проветривание помещений станции "Выставочная".
 
Ранее в СМИ появилась информация о возгорании мебели и личных вещей на 10 квадратных метрах в подсобном помещении. Это случилось на минус первом этаже станции. Пассажиров эвакуировали, станция была временно закрыта на вход, передает РИА "Новости".
ЕТ

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