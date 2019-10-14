Днем в понедельник, 14 октября, стало известно, что пожар на станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена удалось потушить. Возгорание было зафиксировано в подсобном помещении.

Представитель экстренных служб столицы подчеркнул, что пламя к настоящему моменту полностью ликвидировано. Сейчас проводится проветривание помещений станции "Выставочная".