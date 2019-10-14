//Происшествия 13+
Потушен пожар на станции московского метро "Выставочная"
14 октября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
14 октября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
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Если верить словам аналитика Минг-Чи Куо, в первом квартале 2020 года нас всех ждет выход нового смартфона от Apple - iPhone SE 2. По цене он будет сопоставим…
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