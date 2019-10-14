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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Вологде женщина скончалась после операции по липосакции

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Вологде женщина скончалась после операции по липосакции
фото: pixabay.com
35-летняя жительница Вологды скончалась после операции по липосакции, которая была проведена в частной клинике. Данную информацию предоставили в понедельник сотрудники СУСК РФ по Вологодской области.
 
Установлено, что 26 сентября женщина заключила договор с частным медучреждением о липосакции и наблюдении после вмешательства. Операция прошла в тот же день, после чего пациентку выписали домой для амбулаторного долечивания. Позже состояние жительницы Вологды ухудшилось. 27 сентября она была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, где скончалась 4 октября, не приходя в сознание.
 
Согласно предварительным данным, смерть пациентки наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких, передает РИА "Новости". Возбуждено уголовное дело.
ЕТ

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