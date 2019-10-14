В Вологде женщина скончалась после операции по липосакции

35-летняя жительница Вологды скончалась после операции по липосакции, которая была проведена в частной клинике. Данную информацию предоставили в понедельник сотрудники СУСК РФ по Вологодской области.

Установлено, что 26 сентября женщина заключила договор с частным медучреждением о липосакции и наблюдении после вмешательства. Операция прошла в тот же день, после чего пациентку выписали домой для амбулаторного долечивания. Позже состояние жительницы Вологды ухудшилось. 27 сентября она была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, где скончалась 4 октября, не приходя в сознание.