В Екатеринбурге четыре дня ищут молодую мать, которая поехала продавать машину и пропала

//Происшествия 13+

14 октября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика в соседнем регионе.

Установлено, что 10 октября женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем иномарки и исчезла. Уже четыре дня Ксению никто не видел, ее телефон отключен, сообщает E1.

Перекупщик рассказал, что на сделку приехали цыгане с документами на машину, а также девушкой, которая очень похожа на пропавшую Каторгину. Подруга исчезнувшей уточнила, что на встречу в районе Уралмаша Ксению "выманили" рассказами о беременности и токсикозе покупательницы.

Ведутся поиски женщины. Возбуждено дело по статье "Убийство". У Каторгиной есть 9-летняя дочь.