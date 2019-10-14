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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Екатеринбурге четыре дня ищут молодую мать, которая поехала продавать машину и пропала

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге четыре дня ищут молодую мать, которая поехала продавать машину и пропала
фото: pixabay.com

В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика в соседнем регионе.

Установлено, что 10 октября женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем иномарки и исчезла. Уже четыре дня Ксению никто не видел, ее телефон отключен, сообщает E1.

Перекупщик рассказал, что на сделку приехали цыгане с документами на машину, а также девушкой, которая очень похожа на пропавшую Каторгину. Подруга исчезнувшей уточнила, что на встречу в районе Уралмаша Ксению "выманили" рассказами о беременности и токсикозе покупательницы. 

Ведутся поиски женщины. Возбуждено дело по статье "Убийство". У Каторгиной есть 9-летняя дочь.

ЕТ

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