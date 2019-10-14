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14 октября 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Источник в экстренных службах столицы в понедельник, 14 октября, сообщил, что пассажиров экстренно эвакуируют со станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена из-за задымления.

Согласно последней информации, слабый белый дым идет со стороны южного выхода станции "Выставочная". Было решено вывести людей из подземки, передает ТАСС.

В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сегодня в столичном метро произошел сбой в движении поездов. Семь станций не работали на вход.