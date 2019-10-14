В Долгопрудном годовалая девочка выпила жироудалитель и была госпитализирована в столичную больницу с отравлением химическими веществами. Данную информацию предоставил источник в оперативных службах.
Согласно последним сообщениям, врачи диагностировали у малышки ожоги слизистой рта и ротоглотки. Как сообщает в понедельник, 14 октября, Агентство городских новостей "Москва", девочка добралась до бутылки жироудалителя для плит и выпила жидкость.
В настоящий момент пострадавшая находится в токсикореанимации, ей оказывают всю необходимую помощь.