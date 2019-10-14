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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Под Хабаровском нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Под Хабаровском нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку
фото: pixabay.com
Шестнадцатилетняя девушка, которая в минувшее воскресенье пропала в Нанайском районе Хабаровского края, найдена живой и здоровой. Об этом сегодня сообщил представитель УМВД России по региону.
 
Девушка пропала в лесу под Хабаровском

Девушка пропала в лесу под Хабаровском

 
Ранее стало известно, что на поиски несовершеннолетней жительницы села Троицкое были направлены полицейские и волонтеры. Было установлено, что девушка может находиться в лесу.
 
Как сообщает в понедельник, 14 октября, РИА "Новости", пропавшую местную жительницу нашли, в настоящий момент с ней все хорошо. Подробностей поиска источник не предоставил.
ЕТ

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