//Происшествия 13+
Под Хабаровском нашли пропавшую шестнадцатилетнюю девушку
14 октября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
14 октября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкая газета рассказала о "поразительном эффекте" антироссийских санкций. Согласно последней информации, РФ несет только чуть больше половины убытков от ограничений…
Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что американские военные "попали в ловушку" в Сирии. Согласно последней информации, военнослужащие оказались зажаты между турецкими…
Политика
Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.
Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…
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Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
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У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Роструд в понедельник напомнил правила выхода на работу и оплаты труда в праздники в связи с приближающимися длинными выходными в честь Дня народного…
Опубликовано предсказание французского астролога Нострадамуса о сценарии начала Третьей мировой войны. Данной теме посвящен материал, который появился…
Утром в субботу охранники площадки будущего экотехнопарка у станции Шиес Ленского района Архангельской области подверглась групповому нападению…
Соединенные Штаты выводят из Сирии своих военных. Поводом для этого стало вторжение Турции на подконтрольную курдам территорию. Агентство Reuter…
Надо возвращаться в российское стойло и уводить туда всю Украину
Помощник Президента РФ назвал путинизм хорошим методом управления государством. Владислав Сурков предложил изучать его, как полезное начинание.
В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове. Долгое время ребенка ничто не беспокоило, но недавно врачам пришлось провести операцию по извлечению…
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в понедельник оценил высказывание преемницы Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении полуострова…
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове. По её словам…
Происшествия
В понедельник, 14 октября, при трагических обстоятельствах погиб глава Абакана Николай Булакин. Известно, что политик попал в аварию в Минусинском районе Красноярского…
Президент Белоруссии высказал претензии в адрес чиновников. По словам Александра Лукашенко, они пугают людей информатизацией, а должны объяснять, что это такое…
Специалисты рассказали, как предотвратить «тихий инсульт», который в большом количестве случаев приводит к смерти пациента. Соответствующая информация содержится…
Днем в понедельник, 14 октября, стало известно, что пожар на станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена удалось потушить. Возгорание было…
Общество
Все российские регионы перешли на цифровое вещание. Такое заявление прозвучало с космической орбиты. Окончание эпохи аналогового телевизионного вещания объявил один…
Правительство Латвии решило не повышать ставки для учителей со следующего года – с 710 евро до 750 евро. Совершенно ясно, что педагоги останутся без «надбавки». Зато…
44-летняя фигуристка Татьяна Навка продемонстрировала свою естественную красоту. Известная спортсменка поделилась с подписчиками фотографией без макияжа, которая была…
Общество
Памятный знак жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже откроют 17 октября, в годовщину трагических событий. Об этом в комментарии «Аргументам…
Жаркое из блогов
В центре Киева на улице Панаса Мирного у посольства Турции на Украине в ходе акции протеста против проведения турецкой военной операции, направленной на уничтожение…
Владимир Зеленский уйдет с поста президента Украины досрочно, так как у политика нет реальной власти и он беззащитен перед радикалами. Об этом говорится в материале…
11 октября Иркутский областной суд, отклонив апелляцию на приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, лишь подтвердил «хроническую болезнь» российской…
35-летняя жительница Вологды скончалась после операции по липосакции, которая была проведена в частной клинике. Данную информацию предоставили в понедельник сотрудники…
Искусственный орган будет делаться из предплечевых тканей и слизистой рта. Теперь проблему патологии уретры можно исправить, не прибегая к сложным методам. Новая…
Разведчик ДНР Алексей Филиппов рассказал об уничтожении ополченцами Донбасса позиции «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Данная операция…
Если верить словам аналитика Минг-Чи Куо, в первом квартале 2020 года нас всех ждет выход нового смартфона от Apple - iPhone SE 2. По цене он будет сопоставим…
Происшествия
В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика…
Шоу-бизнес
Второй супруг Примадонны российской эстрады Александр Стефанович вспомнил, как известную певицу преследовали фанаты. По его словам, они не раз подвергали жизнь их семьи…
Происшествия
Источник в экстренных службах столицы в понедельник, 14 октября, сообщил, что пассажиров экстренно эвакуируют со станции "Выставочная" Филевской линии Московского…
Происшествия
На Щелковском шоссе в Москве движение транспорта затруднено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в понедельник, 14 октября, в пресс-службе…
Казанский предприниматель отказался от благотворительной акции. Бесплатный хлеб пенсионерам он больше не раздает. Его напугали последствиями от его благотворительности.
В красноярской клинике ветеринары ампутировали африканскому ёжику лапку из-за недобросовестного поведения хозяев. Отмечается, что зверёк запутался в человеческих волосах…
В Долгопрудном годовалая девочка выпила жироудалитель и была госпитализирована в столичную больницу с отравлением химическими веществами. Данную информацию предоставил…
Жаркое из блогов
В большинстве случаев беспорядками в стране управляют люди «сверху», которые не выходят с толпой на улицы, не скандируют громкие лозунги. Для этого у них есть «пешки»…
Я многократно и очень старательно готовил моего подзащитного к процессу не только с юридической стороны, но, даже можно сказать, и как его личный имиджмейкер объяснял…
26 октября должен состояться конгресс партии «Согласия». Но накануне конгресса члены латвийской партии пребывают в мрачном настроении. Причин хватает! Главная – лидер…
Стало известно о нападении на мастера спорта по биатлону в одном из клубов Красноярска. Отмечается, что мужчина скончался в больнице после избиения несколькими…
Александр Гурнов, российский журналист, рассказал, какие украинские регионы могут отделиться от Киева в случае нового Майдана. По данному вопросу представитель…
Челябинские рабочие создали петицию, в которой попросили ГосДуму ввести крепостное право. Публикацию петиции они сопроводили видеороликом, в котором иронизировали на тему…
Шестнадцатилетняя девушка, которая в минувшее воскресенье пропала в Нанайском районе Хабаровского края, найдена живой и здоровой. Об этом сегодня сообщил представитель…
В ближайшее время для посещения нотариальной конторы не потребуется паспорт. Клиентам достаточно будет явиться и сравнить свои отпечатки пальцев, оболочку глаз, форму…
Руслан Бортник, украинский политический эксперт, предсказал будущее ДНР и ЛНР при президенте Владимире Зеленском. Точка зрения аналитика приведена в материале…
На востоке Москвы был задержан ревнивый пенсионер, который застрелил из карабина безработного мужчину 1978 года рождения. Об этом сообщил в понедельник источник…
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уроженец Ростовской области ограбил банк в Санкт-Петербурге на улице Ижорского Батальона в городе Колпино…
Вчера сборная России разгромила в гостях Кипр – 5:0. Свое мнение о матче высказал еженедельнику «Аргументы недели» Валерий Шарапов - первый тренер Юрия Жиркова.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в понедельник оценил информацию о том, что 45 процентов ущерба от антироссийских санкций ложится на плечи…
Более 850 миллионов жителей Китая с 1 декабря этого года должны будут проходить обязательное визуальное распознавание личности, чтобы войти в интернет или просто…
Известная российская певица Любовь Успенская раскритиковала знаменитостей, которые "нахально пихают" своих "бездарных детей" в шоу - бизнес, ничего не стесняясь…
Происшествия
В лесу Нанайского района Хабаровского края пропала шестнадцатилетняя девушка. В воскресенье в местную полицию поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетней…
Украинскому государству грозит распад на несколько частей. С таким предупреждением выступил некоторое время назад философ Сергей Дацюк, говорится в публикации…
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе", мать троих детей Дарья Сагалова сообщила, что после каждой беременности легко сбрасывала по 20 килограммов. Актриса находится…
Жаркое из блогов
Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта. Обходя периметр дома они заметили стоявшую у окна хозяйку…
Отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал ответные действия Российской Федерации в случае «любой агрессии» против нее. По данному вопросу аналитик высказался…
Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается вскрыть банкомат в центре Москвы на улице 1-я Тверская-Ямская. По словам очевидцев…