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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Петербурге мужчина ограбил банк и купил машину за 2 млн руб.

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге мужчина ограбил банк и купил машину за 2 млн руб.
фото: pixabay.com

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уроженец Ростовской области ограбил банк в Санкт-Петербурге на улице Ижорского Батальона в городе Колпино. Сумма ущерба составила более 8 миллионов рублей.

"Злоумышленник в маске вошел в помещение банка ... угрожая похожим на пистолет предметом женщине-кассиру, потребовал передать ему денежные средства. Забрав два пакета с деньгами, приготовленными к инкассации, нападавший с места происшествия скрылся. Сумма причиненного ущерба превысила 8 миллионов рублей", - передаёт её слова РИА Новости.

Волк уточнила, что мужчина успел потратить 2 млн руб. до задержания полицией. Правонарушителем оказался безработный местный житель. В его квартире обнаружили 6 млн руб. Известно, что часть денег он потратил на приобретение автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

БА

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