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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Москве ревнивый пенсионер застрелил оппонента из карабина

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве ревнивый пенсионер застрелил оппонента из карабина
фото: pixabay.com

На востоке Москвы был задержан ревнивый пенсионер, который застрелил из карабина безработного мужчину 1978 года рождения. Об этом сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах столицы.

В ночь на 13 октября тело человека с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из квартир на 11-й Парковой улице в Москве. 

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", правоохранители впоследствии задержали пенсионера, который выстрелил в живот своему оппоненту на почве ревности. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

ЕТ

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