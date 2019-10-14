В Москве ревнивый пенсионер застрелил оппонента из карабина

На востоке Москвы был задержан ревнивый пенсионер, который застрелил из карабина безработного мужчину 1978 года рождения. Об этом сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах столицы.
В ночь на 13 октября тело человека с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из квартир на 11-й Парковой улице в Москве.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", правоохранители впоследствии задержали пенсионера, который выстрелил в живот своему оппоненту на почве ревности. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".