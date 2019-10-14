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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Девушка пропала в лесу под Хабаровском

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка пропала в лесу под Хабаровском
фото: pixabay.com
В лесу Нанайского района Хабаровского края пропала шестнадцатилетняя девушка. В воскресенье в местную полицию поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетней жительницы села Троицкое.
 
В настоящий момент поисками пропавшей девушки занимается полиция. Представитель УМВД России по региону уточнил, что местная жительница ушла из дома накануне и на связь с родственниками больше не выходила.
 
Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные Национального центра помощи детям, девушка была одета в коричневую куртку, темные штаны и зеленые кроссовки. Отмечается, что вечером и ночью температура воздуха в регионе опускается ниже нуля.
ЕТ

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