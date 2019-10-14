Девушка пропала в лесу под Хабаровском

В настоящий момент поисками пропавшей девушки занимается полиция. Представитель УМВД России по региону уточнил, что местная жительница ушла из дома накануне и на связь с родственниками больше не выходила.

Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные Национального центра помощи детям, девушка была одета в коричневую куртку, темные штаны и зеленые кроссовки. Отмечается, что вечером и ночью температура воздуха в регионе опускается ниже нуля.