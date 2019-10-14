Москвич пытался вскрыть банкомат лопатой в центре столицы

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14 октября 2019, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается вскрыть банкомат в центре Москвы на улице 1-я Тверская-Ямская. По словам очевидцев, злоумышленник использовал лопату.

"... неизвестный мужчина пытался вскрыть банкомат лопатой, но, ничего не похитив, скрылся. По приезду оперативники обнаружили повреждения на терминале - передняя панель банкомата была открыта. Денег, по предварительным данным, не пропало", - сообщили в правоохранительных органах АГН "Москва".

В ведомстве уточнили, что представитель финансовой организации подал заявление по факту повреждения банкомата. Проводится проверка.