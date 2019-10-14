Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Югре оштрафуют хозяйку собаки, напавшей на детей во дворе школы

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Югре оштрафуют хозяйку собаки, напавшей на детей во дворе школы
фото: pixabay.com

Жительницу Нижневартовска, собака которой напала на детей во дворе школы, оштрафуют. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 14 октября, в пресс-службе регионального управления МВД.

Происшествие в школьном дворе случилось в минувшую пятницу. Установлено, что собака породы английский бультерьер убежала из квартиры и набросилась на двух девочек. Животное отогнала от учениц сотрудница школы, передает сегодня утром ТАСС.

В отношении хозяйки собаки составлен административный протокол о нарушении требований выгула. Женщине грозит штраф на сумму до двух тысяч рублей.

ЕТ

//картина дня

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан