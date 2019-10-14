В Югре оштрафуют хозяйку собаки, напавшей на детей во дворе школы

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14 октября 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Жительницу Нижневартовска, собака которой напала на детей во дворе школы, оштрафуют. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 14 октября, в пресс-службе регионального управления МВД.

Происшествие в школьном дворе случилось в минувшую пятницу. Установлено, что собака породы английский бультерьер убежала из квартиры и набросилась на двух девочек. Животное отогнала от учениц сотрудница школы, передает сегодня утром ТАСС.

В отношении хозяйки собаки составлен административный протокол о нарушении требований выгула. Женщине грозит штраф на сумму до двух тысяч рублей.