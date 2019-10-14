Трехлетний мальчик погиб при пожаре под Челябинском

При пожаре, который вспыхнул в понедельник, 14 октября, в жилом доме в городе Троицк Челябинской области, погиб трехлетний мальчик. Согласно последним данным, ребенок находился в квартире один.

В пресс-центр ГУМЧС России по региону отметили, что возгорание было зафиксировано на площади 5 квадратных метров в одной из квартир. Из опасной зоны были эвакуированы 28 человек, в частности, 4 детей, передает 28 человек, в частности, 4 детей, передает РИА "Новости"

Еще до прибытия пожарных один из жителей дома выбил дверь в квартиру, где случился пожар, и нашел там мальчика 2016 года рождения. Гражданин вынес ребенка на улицу и передал медикам. Через 40 минут реанимационных мероприятий малыш скончался. Выясняется, почему он находился дома один.