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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Трехлетний мальчик погиб при пожаре под Челябинском

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Трехлетний мальчик погиб при пожаре под Челябинском
фото: pixabay.com
При пожаре, который вспыхнул в понедельник, 14 октября, в жилом доме в городе Троицк Челябинской области, погиб трехлетний мальчик. Согласно последним данным, ребенок находился в квартире один.
 
В пресс-центр ГУМЧС России по региону отметили, что возгорание было зафиксировано на площади 5 квадратных метров в одной из квартир. Из опасной зоны были эвакуированы 28 человек, в частности, 4 детей, передает РИА "Новости".
 
Еще до прибытия пожарных один из жителей дома выбил дверь в квартиру, где случился пожар, и нашел там мальчика 2016 года рождения. Гражданин вынес ребенка на улицу и передал медикам. Через 40 минут реанимационных мероприятий малыш скончался. Выясняется, почему он находился дома один.
ЕТ

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