Остановивших сына вице-президента МТС сотрудников ГИБДД заподозрили в превышении полномочий

//Происшествия 13+

14 октября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка, сообщает сайт журналиста Андрея Караулова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в начале текущего месяца. Сотрудники ГИБДД задержали Ибрагимова, который вместе с приятелем три часа скрывался от погони на BMW. После того, как молодые люди отказались выходить из машины и заблокировали двери, госавтоинспекторы схватились за кувалду и после предупреждения разбили стекла и вытащили парней.

В настоящий момент Алан Ибрагимов отбывает арест за неповиновение полицейским.