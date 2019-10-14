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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Остановивших сына вице-президента МТС сотрудников ГИБДД заподозрили в превышении полномочий

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Остановивших сына вице-президента МТС сотрудников ГИБДД заподозрили в превышении полномочий
фото: pixabay.com

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка, сообщает сайт журналиста Андрея Караулова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в начале текущего месяца. Сотрудники ГИБДД задержали Ибрагимова, который вместе с приятелем три часа скрывался от погони на BMW. После того, как молодые люди отказались выходить из машины и заблокировали двери, госавтоинспекторы схватились за кувалду и после предупреждения разбили стекла и вытащили парней.

В настоящий момент Алан Ибрагимов отбывает арест за неповиновение полицейским.

Читайте полную версию материала на сайте karaulovlife.ru

 

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