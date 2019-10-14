Школьник умер во время игры в футбол под Москвой

//Происшествия 13+

14 октября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о смерти 13-летнего подростка в подмосковных Люберцах во время игры в футбол на спортивной площадке. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 13 октября, пишет kp.ru.

Согласно источнику, мальчики частенько гоняли мяч во дворе. Однако в этот раз подростку стало внезапно плохо. Он опустился на землю, а его товарищи позвали взрослых.

Мальчику вызвали машину скорой помощи, но спасти подростка не удалось. Он скончался до приезда медиков.

В полиции уточнили, что школьник никаких травм во время игры не получал. По словам родителей, раньше они не замечали проблем со здоровьем у своего ребёнка.

Проводится проверка, устанавливается причина смерти.