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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Школьник умер во время игры в футбол под Москвой

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Школьник умер во время игры в футбол под Москвой
фото: pixabay.com

Стало известно о смерти 13-летнего подростка в подмосковных Люберцах во время игры в футбол на спортивной площадке. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 13 октября, пишет kp.ru.

Согласно источнику, мальчики частенько гоняли мяч во дворе. Однако в этот раз подростку стало внезапно плохо. Он опустился на землю, а его товарищи позвали взрослых.

Мальчику вызвали машину скорой помощи, но спасти подростка не удалось. Он скончался до приезда медиков.

В полиции уточнили, что школьник никаких травм во время игры не получал. По словам родителей, раньше они не замечали проблем со здоровьем у своего ребёнка.

Проводится проверка, устанавливается причина смерти.

БА

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