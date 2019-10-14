Массовая перестрелка произошла в Челябинске

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14 октября 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Челябинске возле дома №8 по Свердловскому проспекту произошла массовая перестрелка. В результате потасовки трёх человек отправили в больницу с огнестрельными ранениями.

"Несколько человек повздорили между собой, по предварительной информации они были "подогреты" спиртным ... Приехавшие на место скорые подобрала троих мужчин в среднего возраста, их с огнестрельными ранениями развезли в несколько больниц", - сообщили в МВД URA.RU.

В полиции уточнили, что организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Представители правоохранительных органов отказались комментировать оружие участников конфликта.