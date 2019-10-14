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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Поезд сбил двух мужчин на Белорусском направлении ж/д, интервалы увеличены

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Поезд сбил двух мужчин на Белорусском направлении ж/д, интервалы увеличены
фото: pixabay.com

В понедельник, 14 октября, задерживаются поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги из-за наезда электрички на двух мужчин в районе платформы "Беговая".

Уточняется, что они находились на путях перед приближающимся поездом.

"Интервал движения был увеличен после происшествия с двумя пешеходами, нарушившими правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчины находились на путях перед приближающимся поездом", - сообщили в пресс-службе магистрали АГН "Москва".

В организации отметили, что локомотивная бригада следовавшего в Москву поезда подала светозвуковые сигналы, электричка экстренно затормозила, но избежать наезда не удалось.

Известно, что пострадавшие мужчины переданы медицинским работникам.

БА

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