Поезд сбил двух мужчин на Белорусском направлении ж/д, интервалы увеличены

В понедельник, 14 октября, задерживаются поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги из-за наезда электрички на двух мужчин в районе платформы "Беговая".
Уточняется, что они находились на путях перед приближающимся поездом.
"Интервал движения был увеличен после происшествия с двумя пешеходами, нарушившими правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчины находились на путях перед приближающимся поездом", - сообщили в пресс-службе магистрали АГН "Москва".
В организации отметили, что локомотивная бригада следовавшего в Москву поезда подала светозвуковые сигналы, электричка экстренно затормозила, но избежать наезда не удалось.
Известно, что пострадавшие мужчины переданы медицинским работникам.