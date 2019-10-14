Пропавшая в Балашихе девятилетняя девочка найдена живой

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14 октября 2019, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Вечером 13 октября сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в подмосковной Балашихе 9-летнюю девочку Вику. Сейчас ребёнок находится в безопасности у себя дома.

В подмосковной Балашихе пропала девятилетняя девочка

"Пропавшая в городском округе Балашиха Московской области девятилетняя девочка найдена. В настоящее время она находится с мамой", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Более подробные детали местонахождения маленькой Вики не уточняются.

Ранее сообщалось, что школьница покинула квартиру из-за ссоры с родителями. Девочка заявила, что сначала выбросит мусор, а потом поедет на занятия. Однако она вышла за дверь и не вернулась домой.