Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пропавшая в Балашихе девятилетняя девочка найдена живой

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Пропавшая в Балашихе девятилетняя девочка найдена живой
фото: сайт МВД РФ

Вечером 13 октября сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в подмосковной Балашихе 9-летнюю девочку Вику. Сейчас ребёнок находится в безопасности у себя дома.

В подмосковной Балашихе пропала девятилетняя девочка

В подмосковной Балашихе пропала девятилетняя девочка

"Пропавшая в городском округе Балашиха Московской области девятилетняя девочка найдена. В настоящее время она находится с мамой", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Более подробные детали местонахождения маленькой Вики не уточняются.

Ранее сообщалось, что школьница покинула квартиру из-за ссоры с родителями. Девочка заявила, что сначала выбросит мусор, а потом поедет на занятия. Однако она вышла за дверь и не вернулась домой.

БА

//картина дня

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан