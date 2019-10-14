Водитель перевернувшегося в Москве автомобиля скрылся с места аварии

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14 октября 2019, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт ГИБДД РФ

Минувшей ночью на юге Москвы около Шипиловского проезда произошла авария с участием BMW. Иномарка перевернулась на крышу, а водитель решил скрыться с места ДТП.

Четыре взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Москвой

Согласно источнику, водитель транспортного средства не справился с управлением. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил небольшие повреждения, помят капот и выбита дверь, передаёт АГН "Москва".

В результате аварии пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.

На место ДТП прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Во избежание возгорания автомобиль залили водой.

Выясняются подробные обстоятельства инцидента.







