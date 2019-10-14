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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Водитель перевернувшегося в Москве автомобиля скрылся с места аварии

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Водитель перевернувшегося в Москве автомобиля скрылся с места аварии
фото: сайт ГИБДД РФ

Минувшей ночью на юге Москвы около Шипиловского проезда произошла авария с участием BMW. Иномарка перевернулась на крышу, а водитель решил скрыться с места ДТП.

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Согласно источнику, водитель транспортного средства не справился с управлением. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил небольшие повреждения, помят капот и выбита дверь, передаёт АГН "Москва".

В результате аварии пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.

На место ДТП прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Во избежание возгорания автомобиль залили водой.

Выясняются подробные обстоятельства инцидента.

Водитель перевернувшегося в Москве автомобиля скрылся с места аварии

БА

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