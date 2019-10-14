Водитель перевернувшегося в Москве автомобиля скрылся с места аварии

Минувшей ночью на юге Москвы около Шипиловского проезда произошла авария с участием BMW. Иномарка перевернулась на крышу, а водитель решил скрыться с места ДТП.
Согласно источнику, водитель транспортного средства не справился с управлением. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил небольшие повреждения, помят капот и выбита дверь, передаёт АГН "Москва".
В результате аварии пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.
На место ДТП прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Во избежание возгорания автомобиль залили водой.
Выясняются подробные обстоятельства инцидента.