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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Ленинградской области диджея убили за "неправильную" музыку

, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинградской области диджея убили за "неправильную" музыку
фото: pixabay.com

Минувшей ночью в одном из кафе в Кировском районе Ленинградской области мужчина ударил диджея ножом в сердце из-за непонравившейся ему композиции. Сотрудника попытался защитить официант, но его сдерживали посетители.

Согласно источнику, конфликт произошёл между посетителем и диджеем. Мужчина в грубой форме попросил молодого человека сменить репертуар, но тот его не послушал и отказал в просьбе. Тогда правонарушитель накинулся на него с ножом, пишет "47news".

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как официант с кухонным тесаком ворвался в зал, чтобы защитить коллегу. Однако гостям не понравились его действия и они задержали его.

Пострадавший диджей уже лежал раненый на полу. Его оперативно отправили в больницу, но врачи не успели  спасти.

Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

 

БА

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