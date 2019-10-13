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13 октября 2019, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минувшей ночью в одном из кафе в Кировском районе Ленинградской области мужчина ударил диджея ножом в сердце из-за непонравившейся ему композиции. Сотрудника попытался защитить официант, но его сдерживали посетители.

Согласно источнику, конфликт произошёл между посетителем и диджеем. Мужчина в грубой форме попросил молодого человека сменить репертуар, но тот его не послушал и отказал в просьбе. Тогда правонарушитель накинулся на него с ножом, пишет "47news".

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как официант с кухонным тесаком ворвался в зал, чтобы защитить коллегу. Однако гостям не понравились его действия и они задержали его.

Пострадавший диджей уже лежал раненый на полу. Его оперативно отправили в больницу, но врачи не успели спасти.

Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.