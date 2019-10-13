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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Конюшня загорелась в Красногорске

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Конюшня загорелась в Красногорске
Фото: pixabay.com

Загорелась конюшня, расположенная напротив дома № 50 на Красногорском бульваре. В ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что информации о пострадавших нет.

"Был там по работе. Сначала шел дымок. Через 15 минут уже все полыхало. Вскоре прибыли пожарные. Насколько мне известно, огонь уничтожил все за 20 минут", – рассказал житель Красногорска. Возгорание локализовано в 15.00 на площади 200 кв. м, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино произошел пожар в многоэтажке – два человека пострадали, как передает Телеинформ.

АГ

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