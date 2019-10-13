Школьник ударил одноклассника молотком по голове в Подмосковье

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13 октября 2019, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В общеобразовательной школе в Дмитрове школьник на урок физкультуры принес молоток и разбил им голову своему однокласснику, на которого был обижен. Пострадавшего доставили в больницу.

«Это произошло в мужской раздевалке перед уроком физкультуры у 9-го класса», – рассказала знакомая с ситуацией школьница.

Школьник нанес своему обидчику около четырех ударов молотком по голове. Учителя отвели его в медпункт, где была оказана первая помощь. После чего приехал отец мальчика, который отвез сына в больницу, пишет сайт "Подмосковье сегодня".