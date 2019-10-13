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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В подмосковной Балашихе пропала девятилетняя девочка

, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

В подмосковной Балашихе пропала девятилетняя девочка
фото: pixabay.com

В воскресенье, 13 октября, в подмосковной Балашихе пропала 9-летняя девочка. Волонтёры отряда "Лиза Алерт" сообщили, что школьница вышла из дома и не вернулась.

9-летняя Вика покинула квартиру после ссоры с родителями. Родственники хотели отвести девочку на занятия, но она сказала, что сначала вынесет мусор. Она вышла за дверь и не вернулась, передаёт РЕН ТВ.

До сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Уточняется, что девочка одета в куртку цвета хаки и шапку с "Микки-Маусом", на спине у ребёнка розовый рюкзачок. У неё русые волосы и рост около 143 см.

Вику разыскивает волонтёрский отряд "Лиза Алерт" и полиция.

БА

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