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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
фото: pixabay.com

В воскресенье, 13 октября, в Москве в многоэтажном доме на Большой Черкизовской улице женщина 20 минут держала свою соседку за руку, которая выпала из окна.

Инцидент произошёл утром.

Согласно источнику, та сорвалась с четвёртого этажа и успела схватить за руку другой женщины. После чего они начали звать на помощь, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что пострадавшей женщине было на вид 60-65 лет. Громкие крики соседок услышали проходящие мило люди. Они сразу вызвали машину "скорой помощи" и сотрудников экстренных служб. Один из них попытался помочь женщине и затащил её обратно в квартиру.

В результате происшествия никто не пострадал.

БА

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