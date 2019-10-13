Четыре взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Москвой

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13 октября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минувшей ночью на трассе в подмосковной Кашире произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что одной из пострадавших машин является такси.

"В результате ДТП в Кашире … пятеро доставлены в Ступинскую больницу. Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжёлое, двое детей в крайне тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации больницы", - сообщили в подмосковном Минздраве РИА Новости.

Уточняется, что погибли ещё пять человек, в том числе маленький ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Проводится тщательная проверка, выясняются обстоятельства.