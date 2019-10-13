Четыре взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Москвой

Минувшей ночью на трассе в подмосковной Кашире произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что одной из пострадавших машин является такси.
"В результате ДТП в Кашире … пятеро доставлены в Ступинскую больницу. Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжёлое, двое детей в крайне тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации больницы", - сообщили в подмосковном Минздраве РИА Новости.
Уточняется, что погибли ещё пять человек, в том числе маленький ребенок.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Проводится тщательная проверка, выясняются обстоятельства.