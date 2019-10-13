В Хабаровске лже-коммунальщицы обманывают пенсионеров

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13 октября 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На улицах Хабаровска появилась группа девушек, которые под видом сотрудниц Горгаза обманывают пенсионеров. На девушках форма, но никакого отношения к организации они не имеют.

Лже-коммунальщицы приходят домой к пожилым горожанам и, представляясь сотрудницами службы, объявляют о необходимости установки специального оборудования. Несмотря на то, что магазинная стоимость прибора не превышает 500 рублей, девушки предлагают купить его у них за несколько тысяч.

Как известно, мошенницы смогли навязать товар уже как минимум двум пенсионерам, которым объявили стоимость в 6999 рублей. При этом такие приборы не являются необходимостью.