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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Директор банка перевела мошенникам почти 150 тысяч рублей

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Директор банка перевела мошенникам почти 150 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Директор одного из столичных банков поверила телефонным мошенникам и перевела им без малого 150 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то пытается незаконно снять деньги с её карты, после чего директор финансового учреждения заверила, что не производила никаких переводов. Затем её соединили с другим «сотрудником», которому женщина сообщила данные по своей карте, а также проверочные СМС-коды. Узнав всю необходимую информацию, мошенники прервали разговор и списали с чужой карты почти 150 тысяч рублей, передаёт РенТВ.

АБ

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